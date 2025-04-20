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Южнокорейские машины в России стали популярнее: рекорды марта 2025 года

Импорт южнокорейских легковушек в Россию увеличился в 1,6 раза за год

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В марте этого года объем импорта южнокорейских автомобилей в Россию увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув максимального уровня за почти год.

По данным РИА Новости, в страну было поставлено автомобилей на сумму 72,2 миллиона долларов, что стало наибольшим показателем с февраля 2022 года. В течение месяца импорт автомобилей возрос на 1,3 раза.

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Наибольшую долю составили легковые автомобили с объемом двигателя от 1,5 до 3 литров, на которые пришлось 50,1 миллиона долларов. Кроме того, значительный импорт пришелся на машины с дизельными двигателями объемом от 1,5 до 2,5 литра и с обычными двигателями от 1 до 1,5 литра.

В результате Россия заняла 12-е место в южнокорейском списке стран-импортёров легковых автомобилей, поднявшись с 22-го места за прошедший год.

В пяти крупнейших странах-импортерах оказались США (2,8 миллиарда долларов), Канада (487,2 миллиона), Австралия (226,6 миллиона), Киргизия (224,3 миллиона) и Великобритания (205,7 миллиона долларов).

Источник: РИА Новости

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 5
20.04.2025 
Фото:Unsplash
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