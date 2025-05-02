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Как понять, какое моторное масло подойдет вашему автомобилю: советы эксперта

Эксперт Ожогин назвал четыре параметра для правильного выбора масла

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Директор компании Vertex Group Константин Ожогин рассказал, как правильно подобрать моторное масло.

Он отметил, что необходимо придерживаться рекомендаций сервисной книжки автомобиля, где указаны спецификации, допуски, класс вязкости и условия эксплуатации по четырем основным классификациям (API, ILSAC, SAE, JASO).

API является самой распространенной классификацией (например, API SM). Так, первая буква указывает на тип двигателя. S (service) – для бензиновых моторов легковых авто. Вторая буква говорит об эксплуатационных характеристиках масел. Каждому новому классу присваивается следующая по алфавиту буква.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Классификация ILSAC предъявляет уточненные требования к конечному продукту и выступает дополнением к классификации API.

SAE – это классификация масел по вязкости. Так, летние масла маркируются как SAE 20, 30, 40. Чем выше число, тем стабильнее ведет себя масло при высоких температурах.

JASO подразделяет масла на категории. Для четырехтактных моторов это MA, MA1, MA2.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / prostooleh
Количество просмотров 16
02.05.2025 
Фото:freepik / prostooleh
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