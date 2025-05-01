Porsche 911 GT3 и Koenigsegg Jesko: неудачная встреча дорогих друзей

Porsche 911 GT3 врезался в Koenigsegg Jesko за $3 млн на встрече суперкаров

На мероприятии по суперкарам и тюнингу в Бельгии произошло досадное столкновение Porsche 911 GT3 с Koenigsegg Jesko, стоимость которого составляет около 3 миллионов долларов. Стоимость Порше GT3 – около 180 000 долларов.

Инцидент произошел на узкой дороге, где автомобили двигались медленно, чтобы продемонстрировать зевакам свое великолепие, и водитель Porsche, следуя за редким Koenigsegg, не удержался, ускорился и врезался в задний бампер гиперкара.

Несмотря на то, что столкновение произошло на небольшой скорости и повреждения не слишком сильные – разбит карбоновый диффузор на Jesko и передний бампер GT3, они могут быть весьма дорогостоящими для ремонта. Jesko выпускается ограниченной партией в 125 единиц, и все автомобили уже проданы.

Подробности о возможных последствиях инцидента остаются неизвестными.

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Источник, фото: autos.yahoo.com