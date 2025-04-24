Эксперт Мелехин рассказал, при каком условии можно вернуть дилеру новую машину

В редакцию «За рулем» поступило письмо от читателя Андрея:

«Добрый день! У меня сложная ситуация с новым автомобилем Лада Гранта 2023 года выпуска. Дело в том, что за 2024 год у меня трижды загоралась лампа АБС и восклицательный знак, что говорит о неисправности тормозной системы автомобиля. Я подал в суд на возврат автомобиля дилеру. Назначили экспертизу, где эксперт написал о внешнем воздействии на блок АБС. При этом никак не мотивировал, что это воздействие было. Что должен написать эксперт в заключении при формулировке "внешнее воздействие"?».

Генеральный директор «Рексрент» АО «Билантлия» Евгений Мелехин прокомментировал это послание и рассказал, какие основания должны быть для возврата авто и в какой срок это можно сделать.

Комментарий эксперта

Евгений Мелехин, генеральный директор «Рексрент» АО «Билантлия»:

– Любая машина, проданная дилером, по закону может в течение года находиться на гарантийном обслуживании или ремонте на срок до 30 дней. Если этот срок превышен, владелец имеет право написать претензию и вернуть автомобиль. В целом же, если вы насчитали больше 30 дней сервисного простоя своей новой машины в год – имеете право на возврат или обмен автомобиля (ст.18 ЗоЗПП).

Если машину отдали в ремонт с жалобой, что в ней постоянно повторяется одна и та же поломка (загорается один и тот же сигнал о неисправности), на нее оформляют гарантийный заказ-наряд и закрывают его в этот же день либо на следующий, уверяя, что серьезных проблем не обнаружено. Потому что в сервисе знают: при повторяющихся одинаковых неисправностях, если машина набирает суммарно более 30 дней нахождения в ремонте, ее можно вернуть дилеру. Дилеры это хорошо понимают и следят за сроками.

Отвечая на вопрос читателя «За рулем» относительно того, что должно быть в заключении эксперта, Мелехин отмечает следующее. Если эксперт пишет о внешнем воздействии на блок АБС, то он должен указать конкретные факты или признаки, которые о нем свидетельствуют. Это – следы механических повреждений, вмятины, царапины, трещины, следы коррозии или повреждения проводки, которые явно указывают, что на блок АБС воздействовали извне.

Еще эксперт должен прописать, что эти повреждения не могли возникнуть в процессе нормальной эксплуатации, а появились именно из-за удара, падения, неправильной установки или какого-то другого внешнего фактора.

В заключении должно быть отмечено, что повреждение не связано с внутренней неисправностью или заводским браком, что оно возникло вследствие внешних условий.

Если на блоке АБС нет явных признаков повреждений, эксперт это укажет. Но он может добавить, что есть признаки, указывающие на возможное внешнее воздействие, и порекомендует провести более детальную диагностику или проверить условия эксплуатации автомобиля.

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