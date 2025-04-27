#
МолнияШанхай 202580 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?Китайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
27 апреля
Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
Дайджест самых заметных новостей за прошедшую...
Машину спихивают по пешеходной лестнице — что может пойти не так?
27 апреля
Машину спихивают по пешеходной лестнице — что может пойти не так?
В Самаре помощь таксисту в спуске с лестницы...
Юрист рассказал, о чем говорит повторная регистрация ушедших брендов в России
27 апреля
Юрист рассказал, о чем говорит повторная регистрация ушедших брендов в России
Соловьев: регистрация брендов РФ указывает на...

Юрист рассказал, о чем говорит повторная регистрация ушедших брендов в России

Соловьев: регистрация брендов РФ указывает на возможное возвращение в Россию

Рекомендуем
ВАЗ-2101 — 55 лет! Интересные факты о первых Жигулях

Регистрация товарных знаков известных иностранных брендов может упростить их возвращение на российский рынок. Об этом рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв. По его словам, в последнее время в Роспатенте стали чаще появляться заявки на бренды компаний, которые ранее пользовались в России большой популярностью. Среди них – Ikea, а также корейские автопроизводители Kia и Hyundai. Это вызывает вопросы у общественности: не намечается ли их возвращение?

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Соловьёв объяснил, что у крупных международных компаний есть процедуры по защите своей интеллектуальной собственности в других странах. По его мнению, регистрация товарных знаков – это не только правовая мера защиты, но и возможная подготовка к возвращению в будущем.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Если не защитить бренд сейчас, потом может быть сложно вернуться. Юрист считает, что компании стараются «подстелить соломку» – на случай, если обстоятельства изменятся и появится возможность вновь выйти на российский рынок.

Ранее стало известно, что Hyundai зарегистрировала в Роспатенте сразу восемь товарных знаков, несмотря на приостановку работы в стране.

Источник: RT

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:freepik / wirestock
Количество просмотров 3
27.04.2025 
Фото:freepik / wirestock
Поделиться:
Оцените материал:
0