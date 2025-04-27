Юрист рассказал, о чем говорит повторная регистрация ушедших брендов в России

Соловьев: регистрация брендов РФ указывает на возможное возвращение в Россию

Регистрация товарных знаков известных иностранных брендов может упростить их возвращение на российский рынок. Об этом рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв. По его словам, в последнее время в Роспатенте стали чаще появляться заявки на бренды компаний, которые ранее пользовались в России большой популярностью. Среди них – Ikea, а также корейские автопроизводители Kia и Hyundai. Это вызывает вопросы у общественности: не намечается ли их возвращение?

Соловьёв объяснил, что у крупных международных компаний есть процедуры по защите своей интеллектуальной собственности в других странах. По его мнению, регистрация товарных знаков – это не только правовая мера защиты, но и возможная подготовка к возвращению в будущем.

Если не защитить бренд сейчас, потом может быть сложно вернуться. Юрист считает, что компании стараются «подстелить соломку» – на случай, если обстоятельства изменятся и появится возможность вновь выйти на российский рынок.

Ранее стало известно, что Hyundai зарегистрировала в Роспатенте сразу восемь товарных знаков, несмотря на приостановку работы в стране.

Источник: RT