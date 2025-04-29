Весенние коррективы: в Москве изменится расписание электричек на шести направлениях

Расписание пригородных поездов шести направлений МЖД изменится с мая

С начала мая на шести направлениях Московской железной дороги – Киевском, Горьковском, Павелецком, Белорусском, Рижском и Курском – изменится график движения пригородных поездов. Как сообщает официальный телеграм-канал МЖД, корректировки связаны с активными инфраструктурными работами, запланированными на майские даты.

С 1 по 5 мая на станции Беговая будут производить модернизацию путей. Параллельно продолжается монтаж фасадов конкорса (помещение в здании вокзала, соединяющее различные части станции) на новой станции Петровско-Разумовская, а между платформами Москва-Рижская и Подмосковная ведется строительство путепровода.

На участке между Бирюлево-Товарной и Домодедово ремонт путей будет организован в несколько этапов: 3–5, 10–12, 17–19, 24–26, 26–28 мая, а также 31 мая – 1 июня.

На фоне изменений железнодорожного сообщения московские автовокзалы также готовятся к традиционному увеличению потока пассажиров в праздничные дни. Усиленные меры безопасности и расширенное расписание рейсов организованы на пяти крупнейших вокзалах: Красногвардейском, Центральном, Саларьево, Северные ворота и Южные ворота.

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Источник: Московская железная дорога/Telegram