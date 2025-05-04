Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Китайский кроссовер продемонстрировал феноменальную стойкость: подробности
4 мая
Китайский кроссовер продемонстрировал феноменальную стойкость: подробности
Chery Tiggo 8 CSH выдержал 72 часа под...
Интерьер GAC GS4
4 мая
Популярный в России кроссовер получит полноприводную версию
Старт продаж кроссовера GAC GS4 с полным...
Exlantix ES
4 мая
Новый технологичный «китаец» попал в Книгу рекордов
Электрокар Exlantix ES установил рекорд по...

Новый технологичный «китаец» попал в Книгу рекордов

Электрокар Exlantix ES установил рекорд по маневрированию

Рекомендуем
Как сэкономить на проезде по платным дорогам — все способы

Недавно произошло знаковое событие: электрическое купе Exlantix ES установило рекорд Гиннесса на испытательной трассе Паназиатского автомобильного центра (PATAC). Суть испытания заключалась в том, что автомобилю необходимо было за 30 секунд обогнать не менее 13 движущихся автомобилей, при этом передвигаясь между ними «змейкой».

Участники автоколонны двигались с постоянной скоростью около 70 км/ч, а расстояние между ними составляло примерно 30 метров. Exlantix ES успешно справился с этой задачей, обогнав 16 автомобилей за 29,893 секунды и достигнув максимальной скорости 140 км/ч. Впечатляет, что уже на момент обгона первого автомобиля купе разогналось до 132 км/ч.

Exlantix ES
Exlantix ES
15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Основной причиной такого выдающегося результата стала двухмоторная система, мощность которой составляет 353 кВт (или 480 л. с.). Это позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,7 секунды, что является отличным показателем для электрического купе. Кроме того, Exlantix ES развивает крутящий момент в 660 Нм, что обеспечивает стабильное движение даже на сложных дорожных покрытиях, таких как лед.

Управляемость и устойчивость автомобиля значительно повышены благодаря умной системе контроля крутящего момента. Эта система в реальном времени следит за условиями на дороге и точно распределяет усилие на все четыре колеса.

В сочетании со спортивными колесами R21 это позволяет Exlantix ES маневрировать с высокой точностью и безопасностью, даже в условиях ограниченного пространства.

Exlantix ES
Exlantix ES

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Кроме мощной технической начинки, Exlantix ES также предлагает ряд инновационных решений, которые делают его уникальным на рынке. Электрический задний спойлер не только минимизирует сопротивление воздуха, но и улучшает аэродинамические характеристики автомобиля, что в свою очередь способствует повышению его скорости и устойчивости на дороге.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Exlantix
Количество просмотров 8
04.05.2025 
Фото:Exlantix
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Exlantix ES

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв