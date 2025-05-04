Новый технологичный «китаец» попал в Книгу рекордов

Электрокар Exlantix ES установил рекорд по маневрированию

Недавно произошло знаковое событие: электрическое купе Exlantix ES установило рекорд Гиннесса на испытательной трассе Паназиатского автомобильного центра (PATAC). Суть испытания заключалась в том, что автомобилю необходимо было за 30 секунд обогнать не менее 13 движущихся автомобилей, при этом передвигаясь между ними «змейкой».

Участники автоколонны двигались с постоянной скоростью около 70 км/ч, а расстояние между ними составляло примерно 30 метров. Exlantix ES успешно справился с этой задачей, обогнав 16 автомобилей за 29,893 секунды и достигнув максимальной скорости 140 км/ч. Впечатляет, что уже на момент обгона первого автомобиля купе разогналось до 132 км/ч.

Exlantix ES

Основной причиной такого выдающегося результата стала двухмоторная система, мощность которой составляет 353 кВт (или 480 л. с.). Это позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,7 секунды, что является отличным показателем для электрического купе. Кроме того, Exlantix ES развивает крутящий момент в 660 Нм, что обеспечивает стабильное движение даже на сложных дорожных покрытиях, таких как лед.

Управляемость и устойчивость автомобиля значительно повышены благодаря умной системе контроля крутящего момента. Эта система в реальном времени следит за условиями на дороге и точно распределяет усилие на все четыре колеса.

В сочетании со спортивными колесами R21 это позволяет Exlantix ES маневрировать с высокой точностью и безопасностью, даже в условиях ограниченного пространства.

Exlantix ES

Кроме мощной технической начинки, Exlantix ES также предлагает ряд инновационных решений, которые делают его уникальным на рынке. Электрический задний спойлер не только минимизирует сопротивление воздуха, но и улучшает аэродинамические характеристики автомобиля, что в свою очередь способствует повышению его скорости и устойчивости на дороге.

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Источник: Автоновости дня