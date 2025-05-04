Новый технологичный «китаец» попал в Книгу рекордов
Недавно произошло знаковое событие: электрическое купе Exlantix ES установило рекорд Гиннесса на испытательной трассе Паназиатского автомобильного центра (PATAC). Суть испытания заключалась в том, что автомобилю необходимо было за 30 секунд обогнать не менее 13 движущихся автомобилей, при этом передвигаясь между ними «змейкой».
Участники автоколонны двигались с постоянной скоростью около 70 км/ч, а расстояние между ними составляло примерно 30 метров. Exlantix ES успешно справился с этой задачей, обогнав 16 автомобилей за 29,893 секунды и достигнув максимальной скорости 140 км/ч. Впечатляет, что уже на момент обгона первого автомобиля купе разогналось до 132 км/ч.
Основной причиной такого выдающегося результата стала двухмоторная система, мощность которой составляет 353 кВт (или 480 л. с.). Это позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,7 секунды, что является отличным показателем для электрического купе. Кроме того, Exlantix ES развивает крутящий момент в 660 Нм, что обеспечивает стабильное движение даже на сложных дорожных покрытиях, таких как лед.
Управляемость и устойчивость автомобиля значительно повышены благодаря умной системе контроля крутящего момента. Эта система в реальном времени следит за условиями на дороге и точно распределяет усилие на все четыре колеса.
В сочетании со спортивными колесами R21 это позволяет Exlantix ES маневрировать с высокой точностью и безопасностью, даже в условиях ограниченного пространства.
Кроме мощной технической начинки, Exlantix ES также предлагает ряд инновационных решений, которые делают его уникальным на рынке. Электрический задний спойлер не только минимизирует сопротивление воздуха, но и улучшает аэродинамические характеристики автомобиля, что в свою очередь способствует повышению его скорости и устойчивости на дороге.
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Источник: Автоновости дня