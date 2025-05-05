В России появился доступный кроссовер Volkswagen и стоит как Lada Vesta
На фоне ограниченного ассортимента иномарок на российском рынке внимание автолюбителей может привлечь компактный кроссовер Volkswagen Tacqua, завезенный по параллельному импорту. Его стартовая цена – от 1,9 млн рублей, что делает его прямым конкурентом Lada Vesta в максимальных комплектациях.
Например, одна из компаний из Владивостока предлагает Tacqua под заказ за 1 900 000 рублей. За эти деньги клиент получает комплектацию Joy Smart, включающую кожаный мультируль, цифровую приборную панель, сенсорную мультимедийную систему, кондиционер, кнопку запуска двигателя, литые диски и светодиодную оптику.
Для сравнения: Lada Vesta Techno с 1,8-литровым мотором и вариатором стоит от 1 960 000 рублей, Vesta SW Cross – от 2 197 000, а спортивная версия Vesta Sportline может стоить до 2,47 млн рублей.
Tacqua доступен под заказ и в других городах: Благовещенске, Краснодаре – от 2 130 000 рублей; Челябинске – 2 360 000 руб. из наличия; Казани – 2 390 000 руб.; Севастополе – 2 595 000 руб.; Набережных Челнах, Обнинске, Волгограде – до 2 990 000 руб. в максимальной комплектации.
Многие из этих автомобилей уже растаможены, с уплаченным утилизационным сбором и полным комплектом документов.
Во всех версиях Tacqua установлен 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 113 л.с., работающий в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом и передним приводом. Надежная и простая техническая база делает модель привлекательной для повседневной эксплуатации.
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Источник: «Автоновости дня»