В России появился доступный кроссовер Volkswagen и стоит как Lada Vesta

В РФ продают кроссовер Volkswagen Tacqua по цене от 1,9 млн рублей

На фоне ограниченного ассортимента иномарок на российском рынке внимание автолюбителей может привлечь компактный кроссовер Volkswagen Tacqua, завезенный по параллельному импорту. Его стартовая цена – от 1,9 млн рублей, что делает его прямым конкурентом Lada Vesta в максимальных комплектациях.

Например, одна из компаний из Владивостока предлагает Tacqua под заказ за 1 900 000 рублей. За эти деньги клиент получает комплектацию Joy Smart, включающую кожаный мультируль, цифровую приборную панель, сенсорную мультимедийную систему, кондиционер, кнопку запуска двигателя, литые диски и светодиодную оптику.

Volkswagen Tacqua

Для сравнения: Lada Vesta Techno с 1,8-литровым мотором и вариатором стоит от 1 960 000 рублей, Vesta SW Cross – от 2 197 000, а спортивная версия Vesta Sportline может стоить до 2,47 млн рублей.

Tacqua доступен под заказ и в других городах: Благовещенске, Краснодаре – от 2 130 000 рублей; Челябинске – 2 360 000 руб. из наличия; Казани – 2 390 000 руб.; Севастополе – 2 595 000 руб.; Набережных Челнах, Обнинске, Волгограде – до 2 990 000 руб. в максимальной комплектации.

Многие из этих автомобилей уже растаможены, с уплаченным утилизационным сбором и полным комплектом документов.

Volkswagen Tacqua

Во всех версиях Tacqua установлен 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 113 л.с., работающий в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом и передним приводом. Надежная и простая техническая база делает модель привлекательной для повседневной эксплуатации.

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Источник: «Автоновости дня»