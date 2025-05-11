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Названа главная проблема, из-за которой россияне готовы отказаться от личного автомобиля

«СК10»: более трети россиян готовы отказаться от авто из-за проблем с парковкой

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Около одной трети россиян задумываются о том, чтобы отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта или каршеринга, прежде всего из-за проблем с парковкой.

Исследование девелоперской компании «СК10» показало, что 13,9% респондентов готовы перейти на каршеринг, а 27,8% – использовать общественный транспорт. Тем не менее, 58,3% опрошенных не готовы оставить свои автомобили, несмотря на сложности с парковкой.

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Среди основных проблем у российских автомобилистов – отсутствие подземных паркингов. Опрос выявил, что 39,4% имеют одну машину, 27,8% – две, а 32,8% – более двух. Однако инфраструктура не успевает за растущим спросом, так как 53,3% участников исследования сообщили, что в их домах нет подземных парковок. Всего 17,8% владельцев автомобилей имеют собственные машино-места, тогда как 23,3% хотели бы приобрести такие места, но считают цены слишком высокими. Лишь 5,6% серьезно планируют покупку.

Автомобилисты, паркующие свои машины во дворах, сталкиваются с дефицитом мест по вечерам (28,9%), а жители больших городов также сообщают о недостаточной охране и отсутствии камер (15,6%), риске повреждения автомобилей (6,7%) и недостатке навесов (9,4%). Каждые 40% респондентов сталкиваются с рядом этих проблем одновременно.

Сергей Кистерев, руководитель отдела коммерческого продукта компании «СК10», подчеркивает, что наличие подземного паркинга становится все более важным критерием для выбора новых жилых комплексов. Современные паркинги оборудуются системами умного доступа, видеонаблюдением, удобной навигацией и зарядными станциями, что делает их обыденной необходимостью для потребителей.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 304
11.05.2025 
Фото:Depositphotos
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