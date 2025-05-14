#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Розетка у дома запустит рост рынка электромобилей
15 мая
Розетка у дома запустит рост рынка электромобилей
Петр Богачев: Проще контролировать выбросы...
В этих российских регионах легче всего купить достойный автомобиль с пробегом
15 мая
В этих российских регионах легче всего купить достойный автомобиль с пробегом
Андрей Тумкин: Более 40 регионов России...
Интерьер Skoda Octavia A7
15 мая
На российский рынок вернулся популярный и надежный автомобиль по приемлемой цене
Автосалоны Уфы и Москвы продают Skoda Octavia...

Российский авторынок ждет серьезное падение: прогнозы эксперта

Николай Иванов: продажи новых авто в РФ в 2025 году могут упасть до 1 млн единиц

Рекомендуем
Седан или лифтбек? Большой тест недорогих авто бизнес-класса

Прогнозируется, что продажи новых автомобилей в России могут упасть на треть по итогам 2025 года.

Так, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов считает, что в лучшем случае будет реализовано 1,1-1,15 миллиона автомобилей, а в пессимистичном сценарии – около 1 миллиона.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

За первые четыре месяца 2025 года в стране продали 349 тысяч легковых автомобилей и 27 тысяч единиц легкой коммерческой техники.

Согласно ожиданиям, месячные продажи в среднем составят 95-100 тысяч автомобилей. При этом становятся заметны ухудшения: продажи в мае оказались ниже результатов апреля, который стал рекордным по текущему году, также фиксируется снижение на 10-15% в контрактовании новых автомобилей у импортеров.

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 173
14.05.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0