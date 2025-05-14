Российский авторынок ждет серьезное падение: прогнозы эксперта

Николай Иванов: продажи новых авто в РФ в 2025 году могут упасть до 1 млн единиц

Прогнозируется, что продажи новых автомобилей в России могут упасть на треть по итогам 2025 года.

Так, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов считает, что в лучшем случае будет реализовано 1,1-1,15 миллиона автомобилей, а в пессимистичном сценарии – около 1 миллиона.

За первые четыре месяца 2025 года в стране продали 349 тысяч легковых автомобилей и 27 тысяч единиц легкой коммерческой техники.

Согласно ожиданиям, месячные продажи в среднем составят 95-100 тысяч автомобилей. При этом становятся заметны ухудшения: продажи в мае оказались ниже результатов апреля, который стал рекордным по текущему году, также фиксируется снижение на 10-15% в контрактовании новых автомобилей у импортеров.

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Источник: Газета.Ru