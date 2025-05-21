В Краснодарском крае таксистам запретили «бомбить» на вокзалах

На Кубани запретили работу «серых» таксистов на территории аэропортов и вокзалов

Краснодарский край ввел полный запрет на деятельность неофициальных таксистов на территории аэропортов, автовокзалов и ж/д станций. Региональный Минтранс издал соответствующий приказ для борьбы с навязчивым сервисом «бомбил», атакующих пассажиров в летний период. Таксисты зачастую перекрывают выходы, агрессивно предлагая услуги сразу по прибытии поездов.

Легальным таксистам теперь разрешено принимать заказы только через специальные стойки внутри зданий, а не на привокзальных площадях.

Уточняется, что механизм наказания за нарушения пока детально не прописан. В приказе не указано, предусмотрены ли за нарушения штрафы, эвакуация машин или другие меры.

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Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края