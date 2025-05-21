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В Краснодарском крае таксистам запретили «бомбить» на вокзалах

На Кубани запретили работу «серых» таксистов на территории аэропортов и вокзалов

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Краснодарский край ввел полный запрет на деятельность неофициальных таксистов на территории аэропортов, автовокзалов и ж/д станций. Региональный Минтранс издал соответствующий приказ для борьбы с навязчивым сервисом «бомбил», атакующих пассажиров в летний период. Таксисты зачастую перекрывают выходы, агрессивно предлагая услуги сразу по прибытии поездов.

Легальным таксистам теперь разрешено принимать заказы только через специальные стойки внутри зданий, а не на привокзальных площадях.

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Уточняется, что механизм наказания за нарушения пока детально не прописан. В приказе не указано, предусмотрены ли за нарушения штрафы, эвакуация машин или другие меры.

Ранее «За рулем» сообщал, какие популярные кроссоверы сейчас можно купить с выгодой до 600 тыс. рублей.

Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 4
21.05.2025 
Фото:Unsplash
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