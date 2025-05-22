Редкий российский внедорожник выставили на продажу
В России продают редкий внедорожник Derways Cowboy за 450 тысяч рублей
В России выставили на продажу внедорожник Derways Cowboy стоимостью 450 тыс. рублей. Такие автомобили собирали на первом частном автозаводе в Карачаево-Черкесии на протяжении двух лет.
Под капотом этого экземпляра отечественный 2,7-литровый мотор ЗМЗ-409 мощностью 145 л.с., 5-ступенчатая МКП с приводом на четыре колеса. Внутренняя отделка внедорожника повторяет интерьер ВАЗ-2110, а сиденья были позаимствованы у УАЗ.
В числе дополнительного оборудования у этого автомобиля есть силовой бампер и фаркоп, ГУР, а также электростеклоподъемники всех четырех дверей и внедорожные покрышки BFGoodrich.
Ранее «За рулем» сообщал, что семейные кроссоверы из Беларуси подешевели в РФ на 100-150 тыс. рублей.
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Источник: Auto.ru
Фото:auto.ru
16
22.05.2025
Фото:auto.ru
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