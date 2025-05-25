Это настоящий белорусский спорткар — новые фото!

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На выставке Milex-2025 представили прототип электрического родстера

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На проходившей в Минске с 21 по 24 мая выставке Milex-2025 был представлен прототип электрического родстера, известного не иначе как Electro Roadster. Машину разрабатывают Национальная академия наук Беларуси и Объединенный институт машиностроения. Отметим, что показывают эту машину уже не первый год, и она неизменно вызывает многочисленные комментарии на тему своего объективно спорного облика, а теперь еще – и на тему кричащего цвета кузова.

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Но смысл этого автомобиля отнюдь не во внешности, уверяют авторы проекта. Прототип служит своего рода полигоном для отработки технических решений и воплощения их в более «нормальном» серийном электромобиле собственной разработки.

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Платформу демонстрировали еще в 2020 году, а непосредственно прототип с таким дизайном – в 2023-м. Отметим, что с тех пор заявленные характеристики поменялись: при прежней мощности электромотора (80-160 кВт) и максималке в 170 км/ч, емкость батареи выросла с 24 до 44,5 кВтч, снаряженная масса упала с 1800 до 1255 кг (!), а пробег на одном заряде увеличился с 220 до 280 км. Как думаете, получится из этого серийная белорусская «электричка»? Или Атом покруче будет?

Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 5
25.05.2025 
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