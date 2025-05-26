Niva Sport с золотистым (!) кузовом — вот что известно!

В Тольятти сфотографировали внедорожник Niva Sport с кузовом цвета «Ралли»

Вполне вероятно, что внедорожник Lada Niva Sport в дополнение к красному металлику получит еще один фирменный цвет кузова. Источник опубликовал фотографию автомобиля в золотистом матовом окрасе кузова. Сообщается, что машина запечатлена стоящей около флагманского дилерского центра Lada Sport в Тольятти. Стоит уточнить, что этот автосалон продает исключительно спортивные модификации Lada. Данная фотография – первая, на которой Niva Sport показалась в таком цвете кузова.

Автор поста со ссылкой на свои источники в ООО «Лада Спорт» утверждает, что золотистый матовый является заводским цветом и именуется «Ралли». По данным источника, первый экземпляр в таком цвете «зашел на конвейер» 30 апреля, а сошел с него уже после праздников, 12 мая. Напомним, что кузова для внедорожников Niva Sport окрашивают в корпусе бывшего ОПП АВТОВАЗа в Тольятти, а сборку ведут на расположенном по соседству ООО «Лада Спорт», и пока в продаже есть только машины в стандартной цветовой гамме.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автопоток