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Niva Sport с золотистым (!) кузовом — вот что известно!

В Тольятти сфотографировали внедорожник Niva Sport с кузовом цвета «Ралли»

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Вполне вероятно, что внедорожник Lada Niva Sport в дополнение к красному металлику получит еще один фирменный цвет кузова. Источник опубликовал фотографию автомобиля в золотистом матовом окрасе кузова. Сообщается, что машина запечатлена стоящей около флагманского дилерского центра Lada Sport в Тольятти. Стоит уточнить, что этот автосалон продает исключительно спортивные модификации Lada. Данная фотография – первая, на которой Niva Sport показалась в таком цвете кузова.

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Автор поста со ссылкой на свои источники в ООО «Лада Спорт» утверждает, что золотистый матовый является заводским цветом и именуется «Ралли». По данным источника, первый экземпляр в таком цвете «зашел на конвейер» 30 апреля, а сошел с него уже после праздников, 12 мая. Напомним, что кузова для внедорожников Niva Sport окрашивают в корпусе бывшего ОПП АВТОВАЗа в Тольятти, а сборку ведут на расположенном по соседству ООО «Лада Спорт», и пока в продаже есть только машины в стандартной цветовой гамме.

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Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 12
26.05.2025 
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+70