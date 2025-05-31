Такого Логана вы точно еще не видели: представлена интересная версия популярного седана

Saipa начала выпуск седана Pars Nova на основе Renault Logan первого поколения

Иранский автопроизводитель Saipa запустил серийный выпуск Pars Nova – глубоко модернизированной версии легендарного Renault Logan первого поколения.

Модель разработана с минимальным использованием европейских комплектующих. Конструкция адаптирована под местные условия, но сохраняет базовые решения Logan. Производитель заявляет о соответствии стандартам качества Renault.

Pars Nova

Завод Saipa способен выпускать до 30 автомобилей в час – это значит, что новый Pars Nova сходит с конвейера каждые 2 минуты.

Автомобиль получил обновлённый дизайн экстерьера и интерьера, но сохранил платформу и основные технические характеристики Logan, включая просторный салон и надёжную подвеску.

Pars Nova

Ориентация направлена на рынки Ирана и соседних стран, где востребованы доступные седаны.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автопоток