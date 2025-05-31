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Такого Логана вы точно еще не видели: представлена интересная версия популярного седана

Saipa начала выпуск седана Pars Nova на основе Renault Logan первого поколения

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Иранский автопроизводитель Saipa запустил серийный выпуск Pars Nova – глубоко модернизированной версии легендарного Renault Logan первого поколения.

Модель разработана с минимальным использованием европейских комплектующих. Конструкция адаптирована под местные условия, но сохраняет базовые решения Logan. Производитель заявляет о соответствии стандартам качества Renault.

Pars Nova
Pars Nova
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Завод Saipa способен выпускать до 30 автомобилей в час – это значит, что новый Pars Nova сходит с конвейера каждые 2 минуты.

Автомобиль получил обновлённый дизайн экстерьера и интерьера, но сохранил платформу и основные технические характеристики Logan, включая просторный салон и надёжную подвеску.

Pars Nova
Pars Nova

Ориентация направлена на рынки Ирана и соседних стран, где востребованы доступные седаны.

Источник: Автопоток

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Лежнин Роман
Фото:Khodro Bank
Количество просмотров 3
31.05.2025 
Фото:Khodro Bank
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