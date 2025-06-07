Покупка б/у авто в 2025 году: на что стоит обратить внимание, чтобы потом не жалеть

«АвтоСпецЦентр»: если у авто с пробегом есть отметки в сервисной книжке – это плюс

Покупка машины с пробегом – всегда немного лотерея. Чтобы не остаться с «сюрпризом» на колесах, важно внимательно подойти к проверке.

В ГК «АвтоСпецЦентр» рассказали «За рулем», что начать следует с истории автомобиля. Если у машины есть сервисная книжка с регулярными отметками и чеки на работы – это говорит о том, что прежний владелец следил за ее состоянием. Не поленитесь пробить авто через онлайн-сервисы: были ли ДТП, сколько раз менялись владельцы, нет ли ограничений или арестов. Слишком частая смена хозяев – тревожный сигнал.

Обязательно сверьте VIN, номера двигателя и кузова с тем, что указано в ПТС и СТС. Машина должна быть юридически чистой. Осмотрите кузов на предмет коррозии – особенно в скрытых местах – и обратите внимание на зазоры между панелями: они должны быть ровными. Подозрительные перекосы могут говорить о серьезном ремонте после аварии. Во время тест-драйва прислушивайтесь к звукам – скрипы, стуки и прочие «симфонии» на неровной дороге могут выдать проблемы с подвеской. Двигатель должен работать ровно как на холостом ходу, так и под нагрузкой, а коробка – переключаться плавно.

С 1 января 2025 года в России вырос утилизационный сбор, и это подстегнуло цены на все машины – и на новые, и на подержанные. Так что сейчас важно не гнаться за супервыгодными предложениями: за низкой ценой могут скрываться юридические или технические проблемы. Лучше довериться проверенным продавцам или обратиться за экспертизой к профессионалам.