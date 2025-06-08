Тяжелый металл: грузовики в РФ продаются все хуже

«Автостат»: в мае продажи тяжелых грузовиков упали на 65%

Авторынок России продолжает проседать, и сегмент тяжелых грузовиков – не исключение. Больше того, именно по крупнотоннажным грузовым автомобилям с полной массой более 16 тонн (сегмент HCV) падение выглядит почти катастрофическим.

Как сообщило аналитическое агентство «Автостат», в минувшем мае дилерам грузовых марок удалось продать лишь 2,7 тыс. «тяжеловесов», что на 26% ниже апрельского результата и аж на 65% меньше, чем в мае прошлого года! Если смотреть за пять месяцев, прошедших с начала 2025-го, то тут тоже картина неутешительная: продано 19,1 тыс. новых крупнотоннажных грузовых машин – на 54% меньше, чем в январе – мае 2024-го.

Лидерство среди марок сохранил отечественный КАМАЗ, доля которого в сегменте по-прежнему составляет весьма весомые 34%. Другое дело, что по факту это – всего 928 челнинских крупнотоннажников, проданных в мае.

Впрочем, у остальных участников рынка дела значительно хуже. С огромным отставанием от лидера далее следуют китайский Sitrak (356 проданных авто) и белорусский MAZ (268 авто), а замыкают пятерку еще две марки из Поднебесной – FAW, тяжелые грузовики которого в мае разошлись по РФ в количестве 240 штук, и Shacman, продавший 183 своих крупнотоннажных машины. В рейтинге моделей обошлось без глобальных перестановок: тут все еще главенствует магистральный тягач Sitrak C7H, доля которого в мае составила 13%.

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Источник: Автостат