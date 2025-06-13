Все плюсы и минусы немецкого минивэна с пробегом 200 — 300 тысяч км

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать минивэн VW Caravelle с пробегом

Семейство LCV с индексом Т5 выпускали до 2015 года, и включало оно три минивэна с одинаковой длиной кузова: рабочий Transporter, туристический Caravelle и бизнес-шаттл Multivan (максимум до семи мест).

Самым популярным из них является Caravelle. Сегодня автомобили с пробегом от 300 тысяч км стоят менее 2 миллионов, а с пробегом до 200 тысяч – в диапазоне 2,2–2,5 миллиона. Стандартный привод – передний, полный встречается на Каравеллах редко. Также есть удлиненная версия LWB, увеличенная на 400 мм.

минивэн VW Caravelle

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– После 2009 года основной мотор – чугунный дизель 2.0 в пяти модификациях (от 84 до 180 л. с.). Можно условно считать: чем ниже мощность, тем выше ресурс. К 2013 году излечили масложор. Чаще встречается 140‑сильный. Все нуждаются в идеальном топливе и масле. Сажевый фильтр и клапан EGR эпизодически требуют внимания. В остальном все терпимо, при нормальном уходе служат свыше 400 тысяч км.

Из бензиновых лучше избегать 2.0 TSI (204 л. с.), а самый надежный – 115‑сильный двухлитровый атмосферник.

Почти все моторы сочетаются с МКП, для самых мощных предусмотрен еще и робот DQ500 с двумя мокрыми сцеплениями.

Сзади муфта Haldex – до 200 тысяч км с ней обычно ничего не происходит. Есть фирменная болячка – шлицы правого ШРУСа.

В принципе, автомобиль неплохой, но цена высоковата за автомобили с большими пробегами.

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