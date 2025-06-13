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Все плюсы и минусы немецкого минивэна с пробегом 200 — 300 тысяч км

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать минивэн VW Caravelle с пробегом

Семейство LCV с индексом Т5 выпускали до 2015 года, и включало оно три минивэна с одинаковой длиной кузова: рабочий Transporter, туристический Caravelle и бизнес-шаттл Multivan (максимум до семи мест).

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Самым популярным из них является Caravelle. Сегодня автомобили с пробегом от 300 тысяч км стоят менее 2 миллионов, а с пробегом до 200 тысяч – в диапазоне 2,2–2,5 миллиона. Стандартный привод – передний, полный встречается на Каравеллах редко. Также есть удлиненная версия LWB, увеличенная на 400 мм.

минивэн VW Caravelle
минивэн VW Caravelle

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– После 2009 года основной мотор – чугунный дизель 2.0 в пяти модификациях (от 84 до 180 л. с.). Можно условно считать: чем ниже мощность, тем выше ресурс. К 2013 году излечили масложор. Чаще встречается 140‑сильный. Все нуждаются в идеальном топливе и масле. Сажевый фильтр и клапан EGR эпизодически требуют внимания. В остальном все терпимо, при нормальном уходе служат свыше 400 тысяч км.

Из бензиновых лучше избегать 2.0 TSI (204 л. с.), а самый надежный – 115‑сильный двухлитровый атмосферник.

Почти все моторы сочетаются с МКП, для самых мощных предусмотрен еще и робот DQ500 с двумя мокрыми сцеплениями.

Сзади муфта Haldex – до 200 тысяч км с ней обычно ничего не происходит. Есть фирменная болячка – шлицы правого ШРУСа.

В принципе, автомобиль неплохой, но цена высоковата за автомобили с большими пробегами.

Про другие минивэны можно прочитать по ссылке.

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Алексеева Елена
Фото:VW
Количество просмотров 15492
13.06.2025 
Фото:VW
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Отзывы о Volkswagen Caravelle (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Caravelle  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Мощно рвет с места (с моими 3 тоннами), отличная управляемость, тормоза, расход, комфорт, 9 мест и все остальное, что не указал в недостатках :)
Недостатки:
CD проигрыватель, Infotainment морально устарел.
Комментарий:
https://youtu.be/pVK3dpddoaI - Мой очень подробный отзыв после года владения. Очень достойный автомобиль, который идеально подходит для большой семьи. В моем случае это я, жена, 5 маленьких сыновей до 8 лет. Плюс еще один старший сын с девушкой. То есть для 4 взрослых и 5 детей. Автомобиль с длинной базой, используем для длительных путешествий на несколько тысяч километров. Полный обзор я разместил в видео: https://youtu.be/pVK3dpddoaI Плюсы вам расскажут в любом автосалоне, на них останавливаться не буду - очень хороший автомобиль. Минусы: 1. CD проигрыватель в магнитоле совсем не нужен. 2. Infotainment морально устарел - лучше использовать мобильные телефоны или планшеты. 3. Длинный кузов иногда доставляет некоторые неудобства на паромах и в подземных парковках Европейских столиц. 4. Менее удобно менять кресла в салоне по сравнению с Multivan. Все остальное меня устраивает полностью для целей длительных путешествий с маленькими детьми. Я постарался максимум деталей вложить в видео. Если нужно менее 9 мест, то советую, все-таки брать Multivan - удобнее салон и кресла можно перемещать по салону более удобно. Как бы кто ни ругал коробку робот DSG, меня она полностью устраивает, мягко стартует, рвет с места очень даже достойно по моем весе в более чем 3 тонны. Планирую его использовать не менее 5 лет (макс. до 300.000км) и потом заменить на точно такой же, но новый. 4 ряда кресел (2+2+2+3), из-за чего на видео багажник маленький. Когда старший сын с девушкой с нами не ездят, 2 сиденья снимаются и багажник увеличивается. В машине много раз ночевали всей семьей (с женой и 5 сыновьями), схлопнув сиденья и положив сверху надувной матрас. 2 раза спали зимой с отоплением (водяным из доп. пакета) - очень удобно. Советую :) Читать полностью: https://www.drom.ru/reviews/volkswagen/caravelle/979700/ Drom.ru — всероссийский автомобильный портал
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