Самый популярный в России китайский седан приятно подешевел

В России седан Chery Arrizo 8 2024 г. в. стал доступнее на 90-100 тыс. руб

Бренд Chery снизил цены на бизнес-седан Arrizo 8 в комплектациях 2024 г. в. на 90-100 тыс. рублей.

На 90 тыс. рублей в июне подешевел Chery Arrizo 8 в начальной версии Active.

Стоимость всех остальных версий снизилась на 100 тыс. рублей. То есть теперь седаны 2024 г. в. теперь стоят ровно столько же, сколько авто 2025 года. Последние при этом представлены только в трех комплектациях — Active, Prime и Ultra Black, их стоимость варьируется от 2 810 000 до 3 210 000 рублей. Версия Ultra у авто 2025 года не представлена.

Стоимость Chery Arrizo 8 2024 г. в.

Комплектация Цена Разница Active 2 810 000 руб. -90 000 руб. Prime 3 000 000 руб. -100 000 руб. Ultra Black 3 210 000 руб. -100 000 руб. Ultra 3 230 000 руб. -100 000 руб.

Ранее эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению и средним ценам на новые китайские седаны, а также интерес пользователей платформы к ним, и составили рейтинг самых популярных китайских «четырехдверок» в РФ в 2025 году. Самым популярным китайским седаном в 2025 году стал Chery Arrizo 8.

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Источник: «Автоновости дня»