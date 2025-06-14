В России появился крупный семейный кроссовер Volkswagen: сколько он стоит
В Санкт-Петербурге начались продажи Volkswagen Tayron L 2025 за 5,69 млн рублей
В Санкт-Петербурге у дилера поступил в продажу 7-местный семейный кроссовер Volkswagen Tayron L 2025 года в премиальной комплектации R-Line Pro Smart.
Volkswagen Tayron L 2025
Длина нового автомобиля составляет 4684 мм, что на 110 мм больше, чем у Volkswagen Tiguan. Под капотом находится 2,0-литровый бензиновый турбированный мотор мощностью 220 л.с. с роботизированной коробкой DSG и системой полного привода.
В комплектации представлены цифровая приборная панель, три экрана на передней панели (для водителя, медиасистемы и переднего пассажира), кожаный интерьер, беспроводная зарядка для смартфонов и атмосферная подсветка.
Интерьер Volkswagen Tayron L 2025
Цена кроссовера составляет 5,69 миллиона рублей.
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Источник: SpeedMe
Фото:Volkswagen
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14.06.2025
Фото:Volkswagen
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