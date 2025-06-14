#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
26 июня
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах...
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...

В России появился крупный семейный кроссовер Volkswagen: сколько он стоит

В Санкт-Петербурге начались продажи Volkswagen Tayron L 2025 за 5,69 млн рублей

В Санкт-Петербурге у дилера поступил в продажу 7-местный семейный кроссовер Volkswagen Tayron L 2025 года в премиальной комплектации R-Line Pro Smart.

Volkswagen Tayron L 2025
Volkswagen Tayron L 2025

Рекомендуем
Какие современные двигатели ходят долго (и как продлить жизнь агрегатов)

Длина нового автомобиля составляет 4684 мм, что на 110 мм больше, чем у Volkswagen Tiguan. Под капотом находится 2,0-литровый бензиновый турбированный мотор мощностью 220 л.с. с роботизированной коробкой DSG и системой полного привода.

В комплектации представлены цифровая приборная панель, три экрана на передней панели (для водителя, медиасистемы и переднего пассажира), кожаный интерьер, беспроводная зарядка для смартфонов и атмосферная подсветка.

Интерьер Volkswagen Tayron L 2025
Интерьер Volkswagen Tayron L 2025
Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Цена кроссовера составляет 5,69 миллиона рублей.

Источник: SpeedMe

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 24658
14.06.2025 
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0