В России появился крупный семейный кроссовер Volkswagen: сколько он стоит

В Санкт-Петербурге начались продажи Volkswagen Tayron L 2025 за 5,69 млн рублей

В Санкт-Петербурге у дилера поступил в продажу 7-местный семейный кроссовер Volkswagen Tayron L 2025 года в премиальной комплектации R-Line Pro Smart.

Volkswagen Tayron L 2025

Длина нового автомобиля составляет 4684 мм, что на 110 мм больше, чем у Volkswagen Tiguan. Под капотом находится 2,0-литровый бензиновый турбированный мотор мощностью 220 л.с. с роботизированной коробкой DSG и системой полного привода.

В комплектации представлены цифровая приборная панель, три экрана на передней панели (для водителя, медиасистемы и переднего пассажира), кожаный интерьер, беспроводная зарядка для смартфонов и атмосферная подсветка.

Интерьер Volkswagen Tayron L 2025

Цена кроссовера составляет 5,69 миллиона рублей.

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Источник: SpeedMe