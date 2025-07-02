Под отзыв попали тысячи автомобилей легендарной немецкой марки
Компания BMW отзывает 70 тыс. электромобилей из-за дефектов в ПО
Компания BMW объявила об отзыве 70 852 машин из-за проблем с программным обеспечением (ПО) электромоторов.
Программное обеспечение электродвигателей ошибочно определяет состояние двойной изоляции в электросистеме. То есть, при подключении машины к зарядной станции его высоковольтная система отключится примерно на 15-20 секунд и впоследствии может выключить все системы, оставив только руль и тормоза.
Под отзыв попадает целый ассортимент электрических автомобилей BMW, среди которых i4, iX, i7 и i5, произведенных в период с 2022 по 2024 годы.
Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с турбомотором 1.6 будут выпускать в России.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Carscoops
Фото:Unsplash
126
02.07.2025
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0