Под отзыв попали тысячи автомобилей легендарной немецкой марки

Компания BMW отзывает 70 тыс. электромобилей из-за дефектов в ПО

Компания BMW объявила об отзыве 70 852 машин из-за проблем с программным обеспечением (ПО) электромоторов.

Программное обеспечение электродвигателей ошибочно определяет состояние двойной изоляции в электросистеме. То есть, при подключении машины к зарядной станции его высоковольтная система отключится примерно на 15-20 секунд и впоследствии может выключить все системы, оставив только руль и тормоза.

Под отзыв попадает целый ассортимент электрических автомобилей BMW, среди которых i4, iX, i7 и i5, произведенных в период с 2022 по 2024 годы.

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Источник: Carscoops