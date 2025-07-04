Названы места расположения новых платных парковок в Краснодаре

Пять новых платных муниципальных парковок открылись в Краснодаре

Платные парковки с 1 июля начали работать в Краснодаре на улицах Новицкого, Атарбекова, Воровского и Кореновской. Они помогут разгрузить дороги на этих участках, сократить количество нарушений правил остановки и стоянки. Также вырастет доступность парковки.

Адреса новых платных муниципальных парковок:

по обеим сторонам улицы Новицкого на участке от Каляева до проезда Геленджикского. Там 16 парковочных мест, тариф – 40 рублей в час;

по обеим сторонам улицы Атарбекова на участке от Тургенева до Герцена. К услугам водителей пять парковочных мест, тариф – 40 рублей в час;

по обеим сторонам улицы Воровского на участке от Красных Партизан до Атарбекова. На парковке предусмотрено 66 парковочных мест, тариф – 40 рублей в час;

по обеим сторонам улицы Воровского на участке от Красных Партизан до Рылеева. Там 51 парковочное место, тариф – 40 рублей в час;

по обеим сторонам улицы Кореновской на участке от Дзержинского до Светлой. Оборудовано 139 парковочных мест, тариф – 30 ₽ в час.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely высказалась об уходе из России.

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Источник: Kuban24.tv