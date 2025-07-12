Появился отечественный навигатор для мотоцикла — в чем тут прикол?

Навигатор от 2ГИС дополнился полноценным режимом для мотоциклистов

Компания 2ГИС представила первый в России навигатор для мотоциклистов – он учитывает особенности движения на байках, мопедах и скутерах.

Например, там, где это разрешено, навигатор предложит двигаться в междурядье – в результате у вас будет более короткий и быстрый маршрут. Навигатор вычислит точное время прибытия — с учетом средней скорости мотоцикла, дорожной ситуации и соблюдения ПДД. Кроме того, система позволяет двигаться по маршруту с помощью голосовых подсказок в шлем, не отвлекаясь на экран смартфона.

Голосовое сопровождение тут специально разработано для мотоциклистов. Например, появилась система предупреждения о камерах, фиксирующих нарушения именно «в спину»: для мотоциклистов это особенно важно, ведь номер у байка находится только сзади. Голосовые подсказки озвучивает мотоблогер Взрывной Майк (Explosive Mike).

У моторежима – свои курсоры

Как и в автомобильном навигаторе, мотоциклетный запоминает камеры, под которыми пользователь уже превышал скорость, отмечает пресс-служба компании-разработчика. Эта информация четко «подсвечивается», что помогает избежать повторных штрафов. Если мотоцикл поддерживает Android Auto и CarPlay, смартфон можно не доставать, а просто отобразить маршрут на дисплее мотоцикла. При использовании Apple Watch маршрут можно считывать прямо с запястья, не отвлекаясь от дороги.

По сути, мотонавигационный режим дополнил то, что уже было в навигации 2ГИС – маршруты на авто, на велосипеде, самокате и пешком. Но в компании заявляют, что первыми в России сделали не просто галочку «мотоцикл», а полноценный механизм, который учитывает реальные особенности мототехники. Функция мотонавигатора уже доступна в последней версии приложения 2ГИС для iOS и Android.