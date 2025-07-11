Почему российский автопром зависит от импортных запчастей

Песков: иностранные запчасти ставят на российские авто из-за малых объемов выпуска

Российские автопроизводители продолжают использовать импортные комплектующие, потому что мировые компании выпускают десятки миллионов компонентов в год, а российские аналоги будут стоить дороже из-за недостаточной массовости производства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в глобальной индустрии, связанной со стеклоподъемниками и тормозными колодками, имеется небольшое количество производителей, которые способны поставлять десятки миллионов запчастей ежегодно. Российские компании, ориентированные на внутренний рынок, могут производить лишь сотни тысяч таких комплектующих, и из-за этого стоимость деталей будет значительно выше.

Песков отметил, что доля импортных запчастей в российских автомобилях все еще остается большой, и объяснил это тем, что для конкурентоспособного производства некоторых компонентов необходимо обеспечить массовый выпуск.

Ранее «За рулем» сообщал, что просторный седан известной марки с автоматом сейчас доступен за ₽1,3 млн.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Эксперт»