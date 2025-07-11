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Почему российский автопром зависит от импортных запчастей

Песков: иностранные запчасти ставят на российские авто из-за малых объемов выпуска

Российские автопроизводители продолжают использовать импортные комплектующие, потому что мировые компании выпускают десятки миллионов компонентов в год, а российские аналоги будут стоить дороже из-за недостаточной массовости производства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, в глобальной индустрии, связанной со стеклоподъемниками и тормозными колодками, имеется небольшое количество производителей, которые способны поставлять десятки миллионов запчастей ежегодно. Российские компании, ориентированные на внутренний рынок, могут производить лишь сотни тысяч таких комплектующих, и из-за этого стоимость деталей будет значительно выше.

Песков отметил, что доля импортных запчастей в российских автомобилях все еще остается большой, и объяснил это тем, что для конкурентоспособного производства некоторых компонентов необходимо обеспечить массовый выпуск.

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Источник: «Эксперт»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 12
11.07.2025 
Фото:Depositphotos
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