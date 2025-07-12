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Toyota зарегистрировала в России новый бренд: что о нем известно?

Toyota зарегистрировала новый товарный знак Voxy в России до 2034 года

Компания Toyota официально зарегистрировала в России новый товарный знак Voxy, по информации из открытых данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

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Права на этот знак действуют до ноября 2034 года. В документации указано, что он применяется к различным транспортным средствам, включая легковые автомобили, внедорожники, спортивные автомобили, грузовые машины, автобусы и электромобили.

Цели патентования нового бренда пока не раскрыты. Важно отметить, что в модельном ряду уже существует минивэн Voxy, который ведет свое происхождение от платформы Corolla и является аналогом модели Noah, но с более агрессивным дизайном.

Toyota Voxy
Toyota Voxy
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Последнее поколение Voxy появилось в 2022 году и доступно как с классическими, так и с гибридными двигателями.

Источник: ФИПС

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Toyota
12.07.2025 
Фото:Unsplash | Toyota
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