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В Россию привезли новую надежную Тойоту с богатым оснащением дешевле «китайцев»

Новые седаны Toyota Avalon предлагаются в России по цене от 3 млн рублей

На российский рынок начали привозить седаны Toyota Avalon. Эти автомобили поступают из Китая, и с учетом всех расходов, включая доставку и растаможку, минимальная цена на них составляет около 3 000 000 рублей.

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Для сравнения, бизнес-седан Geely Preface стоит от 3 357 990 рублей, Hongqi H5 на «сезонном предложении» – от 3 390 000 рублей, а топовая версия Chery Arrizo 8 предлагается за сумму от 3 210 000 рублей.

Предложение новой Toyota Avalon за 3 000 000 рублей с доставкой до Владивостока доступно в Краснодаре. В объявлении не указана комплектация, но на фото видно, что автомобиль имеет кожаный салон, панорамную крышу с люком, электрорегулировки передних сидений, цифровую панель, кожаный мультируль, двухзонный климат-контроль и мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем.

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Toyota Avalon
Toyota Avalon

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В Севастополе цена на этот седан составляет не менее 3 200 000 рублей, а в Перми – 3 479 800 рублей. В Москве новый Avalon предлагаетcz за 3 350 000 – 3 400 000 рублей, и за 3 700 000 рублей в Казани. Все эти автомобили оснащены 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 178 л. с. и вариатором Direct Shift.

Кроме того, в Перми предлагается версия с 2,5-литровым двигателем мощностью 209 л. с. за 4 190 000 рублей, а седан с гибридной установкой обойдется в Краснодаре в 6 250 000 рублей, с учетом 20% НДС.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 6
14.07.2025 
Фото:Toyota
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