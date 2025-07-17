Мечтают о 4×4, а покупают переднеприводные: как россияне выбирают машины
В первой половине 2025 года в России было продано 357,6 тысячи новых кроссоверов и внедорожников. Из них только 43% общего числа китайских SUV, реализованных в стране, имеют полный привод.
В то же время доля полноприводных машин среди всех продаж кроссоверов и внедорожников за прошлый год составила 38,4%.
Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф», рассказал, почему россияне мечтают о полноприводном авто, но чаще покупают переднеприводные.
Он объясняет, что причина заключается в ценовой разнице. Полноприводные и переднеприводные кроссоверы сильно отличаются по стоимости.
Как правило, полноприводная версия сопровождается более мощным двигателем и сложной трансмиссией, а установка привода на задние колеса требует значительных затрат на силовую установку, что иногда увеличивает цену на 500-700 тысяч рублей, это 25-30% от общей стоимости автомобиля.
В результате многие покупатели склоняются к выбору переднеприводных автомобилей с высоким клиренсом.
Ранее «За рулем» сообщал, что аналоги Skoda Karoq и Kodiaq заметно подешевели в России.
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Источник: «Российская газета»