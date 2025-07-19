Опубликованы первые фото нового доступного седана Volkswagen
В сети появились шпионские снимки нового компактного седана SAIC Volkswagen Lavida Pro, который демонстрирует черты, схожие с моделью Passat Pro.
Автомобиль будет доступен в двух вариантах оформления передней панели. Классическая версия имеет хромированную решётку радиатора с поперечными элементами, что придаёт ей строгий стиль, в то время как вариант с «звёздным небом» отличается другой решёткой, светодиодными фарами Lingmou, светящейся полосой и логотипом.
Новый Lavida Pro оснащен скрытыми дверными ручками и дисками из легкого сплава размером 15, 16 или 17 дюймов.
Задняя часть авто оборудована светодиодными фонарями в форме крыла и скрытой выхлопной системой.
Габариты модели составляют 4720 мм в длину, 1806 мм в ширину и 1482 мм в высоту, с колесной базой 2688 мм. Lavida Pro будет предложен с двумя типами двигателей: турбированным 1,5-литровым мощностью 160 л.с. и атмосферным 1,5-литровым мощностью 110 л.с.
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Источник: ITHome