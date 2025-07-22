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Опасный дефект нашли в 700 тысячах авто мирового автопроизводителя

Компания Ford отзывает 700 тысяч машин из-за проблем с форсунками

Компания Ford инициирует отзыв свыше 694 000 автомобилей моделей Bronco Sport и Escape.

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Причиной отзыва является потенциальная проблема с трещинами в топливных форсунках, что может привести к утечке топлива и, как следствие, возгоранию в моторном отсеке.

Отзыв охватывает автомобили Bronco Sport 2021-2024 годов и Escape 2020-2022 годов с двигателями объемом 1,5 литра. С 2022 года Национальная администрация безопасности дорожного движения осуществляет мониторинг ситуации с топливными форсунками Ford.

Ford Bronco Sport
Ford Bronco Sport

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Одобрение на отзыв было получено в ноябре 2022 года, а затем в марте 2024 и 2025 годов, когда выполнялись обновления программного обеспечения.

Ford продолжает исследовать данный вопрос. В рамках расследования было выявлено, что коррозия может быть причиной трещин, и с апреля по май 2025 года также было зарегистрировано восемь случаев возгораний. При этом на шести машинах не было обновленного программного обеспечения для управления двигателем.

Ford Escape
Ford Escape

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В настоящее время Ford не располагает информацией о травмах, вызванных этими инцидентами. В начале месяца компания приняла решение провести отзыв, чтобы бесплатно обновить программное обеспечение до тех пор, пока не будет найдено окончательное решение проблемы.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России предложили возмещать ущерб за затопленные ливнем машины.

Источник: Khoahocdoisong.vn

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 120
22.07.2025 
Фото:Unsplash
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