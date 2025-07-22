Уникальный немецкий лимузин выставили на продажу

Лимузин Volkswagen Beetle 1969 года выставят на аукцион в Калифорнии

В рамках Недели автомобилей в Монтерее проходят интересные аукционы, на которых можно увидеть множество редких и прекрасно восстановленных автомобилей, включая те, которые не так известны.

Одним из таких автомобилей стал лимузин, основанный на Volkswagen Beetle 1969 года, который выделяется на фоне других экспонатов.

Переоборудование, выполненное компанией Troutman-Barnes по заказу американского дилера Volkswagen, обошлось в 34 500 долларов, что в те времена было значительным вложением, учитывая, что базовая модель стоила 2600 долларов.

Лимузин Volkswagen Beetle

После увеличения длины кузова специалисты тюнинг-ателье установили задние двери по индивидуальному заказу и изменили интерьер. Внутри лимузина располагаются просторный диван и два откидных сиденья с мини-баром и выдвижным столиком.

Вместо оригинального мотора 1,5 литра был установлен более мощный агрегат на 1,6 литра с двумя карбюраторами.

Аукционисты компании RM Sotheby’s оценили лимузин в диапазоне 150-200 тысяч долларов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России предложили возмещать ущерб за затопленные ливнем машины.

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Источник: CarScoops