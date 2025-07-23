Новые кроссоверы от известного бренда скоро начнут собирать в России

Три модели GAC прошли оценку типа ТС: их могут начать собирать в РФ

В России в скором времени может быть запущено производство трех моделей автомобилей марки GAC.

На сайте Росстандарта появились Заключения об оценке типа транспортного средства (ЗОТТС), позволяющие начать выпуск данных машин на одном из российских заводов.

Как сообщает профильный ресурс «Китайские автомобили», информация была получена от руководителя компании по продаже запчастей. ЗОТТС были выданы по запросу бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге, где с февраля прошлого года уже собираются модели Kia и Hyundai под маркой Solaris.

Специалист уточнил, что ЗОТТС обеспечивает возможность вывода автомобиля на рынок через упрощенную сертификацию и действуют в течение года.

Согласно индексам в сертификате, на петербургский конвейер могут встать минивэн М8, компактный кроссовер GS3 и семиместный флагманский кроссовер GS8.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа минимальная зарплата для получения льготного автокредита.

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Источник: «Китайские автомобили»