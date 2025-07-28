Один из самых популярных в России внедорожников обзавелся дизельным двигателем

Tank 500 с дизельным двигателем дебютировал на рынке Таиланда

Самая ожидаемая в России модификация Tank 500 с дизельным двигателем появилась в продаже. Правда, первым рынком стал Таиланд.

Внешний вид автомобиля идентичен как для китайской, так и для российской версий Tank 500, включая дизайн колесных дисков.

Интерьер предлагает семь мест, а передние сиденья оборудованы электрорегулировками, функциями вентиляции, подогрева и массажа. Сиденья второго ряда также имеют подогрев, а на окнах второго ряда установлены солнцезащитные шторки. Все сиденья второго и третьего рядов складываются, создавая ровный пол.

Tank 500

Под капотом расположен дизельный двигатель объемом 2,4 литра, который обладает мощностью 255 л.с. и крутящим моментом 600 Нм. Движок работает в сочетании с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Доступны как моноприводные, так и версии с полным приводом.

Интерьер Tank 500

Цена на Tank 500 варьируется от 1 399 000 до 1 629 000 бат, что эквивалентно 3,5 - 4 млн рублей. В России модель представлена с бензиновыми двигателями: рядной «четверкой» на 299 л.с. в гибридной версии и V6 3.0 мощностью 299 и 354 л.с. Полный привод является стандартом. Цены на российскую версию стартуют от 6,8 млн до 8,45 млн рублей для автомобилей 2025 года выпуска.

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Источник: Российская газета