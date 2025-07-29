Toyota вновь стала одной из самых продаваемых марок автомобилей в России

«Автостат»: с 1 января по 27 июля в РФ было зарегистрировано 10 460 новых Toyota

Toyota третий раз подряд вошла в число десяти самых продаваемых автомобильных марок в России.

За 30-ю неделю 2025 года было реализовано 636 новых автомобилей этой марки, что позволило ей занять девятую позицию в рейтинге. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Как добавил эксперт, японская компания обошла по результатам недели такие китайские бренды, как Omoda и GAC, и сохраняет свои позиции в «десятке» на протяжении трех недель. С начала года Toyota занимает 12-е место в общем рейтинге, с долей 1,6%. В период с 1 января по 27 июля в России было зарегистрировано 10 460 новых автомобилей Toyota.

Сергей Целиков подсчитал, что 77% новых автомобилей марки, которые были проданы в 2025 году, были произведены в Китае. По его мнению, несмотря на прекращение поставок, Toyota остается наиболее востребованным брендом среди тех, кто ушел с рынка в 2022 году.

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Источник: Сергей Целиков - Автостат