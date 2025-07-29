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Один из самых знаменитых Феррари в мире продается в Москве: известна цена

В Москве выставлена на продажу Ferrari Testarossa 1990 года с пробегом 16 500 км

В Москве появилась в продаже уникальная Ferrari Testarossa 1990 года с пробегом всего 16 500 км.

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Этот знаменитый спорткар, производившийся с 1984 по 1996 годы, остался практически в новеньком состоянии. Возможно, его можно было увидеть на вкладышах жевательной резинки Turbo, популярной в 80-х годах.

За 35 лет своего существования автомобиль, который был импортирован из Франции четыре года назад, находился в единственном владении. Продавец предоставит сертификат происхождения и полную сервисную историю. Перед отправкой в Россию автомобиль прошел полное обслуживание у официального дилера Ferrari в Турине.

Ferrari Testarossa
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Кузов Testarossa окрашен в знаменитый красный металлик Rosso Corsa, а интерьер оформлен бежевой кожей и ковролином, с контрастным коричневым торпедо. Под капотом данного спорткара установлен 4,9-литровый оппозитный 12-цилиндровый двигатель мощностью 390 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Этот двигатель обеспечивает ускорение до 100 км/ч за 5,8 секунды и максимальную скорость около 290 км/ч.

Ferrari Testarossa
Ferrari Testarossa

За время производства Ferrari выпустила примерно 10 тысяч экземпляров Testarossa, что делает данную модель одной из самых массовых у бренда. Стоимость этого автомобиля составляет 25 миллионов рублей.

Ferrari Testarossa
Ferrari Testarossa
Ferrari Testarossa
Ferrari Testarossa

Источник: Auto.ru

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Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 9
29.07.2025 
Фото:Auto.ru
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