20-летние и всё еще популярные – эти автомобили чаще всего покупают россияне

В топ-10 иномарок-долгожителей лидируют Toyota, Nissan и Honda

На российском рынке подержанных автомобилей продолжают активно торговать «возрастными» иномарками.

Согласно статистике, более 20% сделок на вторичном рынке приходится на машины старше 20 лет – за последние полгода таких авто перепродали свыше 563 тысяч.

При этом больше половины из них – 315 тысяч – составляют иномарки, среди которых безоговорочно лидирует Toyota.

Вообще в рейтинге самых популярных «долгожителей» доминируют японские марки. За шесть месяцев продано 90,8 тысяч Toyota, 32,7 тысяч Nissan и 21,8 тысяч Honda.

Немецкие производители также в топе: Volkswagen (18,7 тыс.), Mercedes-Benz (13,6 тыс.), Audi (12,8 тыс.) и BMW (12 тыс.). Замыкают десятку Mitsubishi, Mazda и Opel.

Среди моделей чаще всего перепродают Toyota Corolla (15,2 тыс.), VW Passat (9,4 тыс.) и Mercedes-Benz E-Class (6 тыс.).

Любопытно, что половина всех сделок с иномарками старше 20 лет приходится на восточные регионы: Сибирь (26,3%), Дальний Восток (17,2%) и Урал (6,1%). Еще одна особенность таких автомобилей – почти половина (46%) из них имеют правый руль. Это объясняется большим количеством японских машин, ввозимых с аукционов.

Источник: Сергей Целиков - Автостат/Telegram