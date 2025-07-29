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Представлена Toyota Camry 2026 года: рассказываем о новшествах

GAC Toyota представила Camry 2026 для китайского рынка с гибридными версиями

Совместное предприятие GAC Toyota официально представило новинку – Toyota Camry 2026, предназначенную для китайского рынка.

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В модели предусмотрено три варианта силовых установок: 2,0-литровый атмосферный двигатель и две гибридные системы на основе моторов объемом 2,0 и 2,5 литра. Всего линейка включает 15 различных вариантов, среди которых появилась новая версия 2,0 Hybrid Sport Lite.

Дизайн нового автомобиля остался на уровне текущей модели, включая прежние 18-дюймовые колеса. Габаритные размеры Camry 2026 составляют 4950 мм в длину, 1850 мм в ширину и 1450 мм в высоту, с колесной базой 2825 мм.

Toyota Camry 2026
Toyota Camry 2026
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ТЕСТ МАСЕЛ

Доступно шесть цветовых решений для кузова: Platinum White Pearl, Titanium Silver, Cyber Gray, Smoky Crystal Black, Dazzling Red и Opal Silver. Интерьер можно выбрать в двух цветовых вариантах: Ivory White и Starry Black.

Базовая комплектация Camry 2026 оснащена 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 173 л.с., работающим в паре с бесступенчатой трансмиссией (вариатор). Гибридная версия с 2,0-литровым мотором генерирует общую мощность 197 л.с. и использует электромеханический вариатор e-CVT. Топовая гибридная система на базе 2,5-литрового мотора развивает 230 л.с. также с трансмиссией e-CVT.

Интерьер Toyota Camry 2026
Интерьер Toyota Camry 2026

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Модель 2,0 Hybrid Sport Lite выделяется спортивным обвесом, включающим решетку радиатора с ячейками, передний бампер в спортивном стиле, небольшой черный задний спойлер и 18-дюймовые двухцветные колеса. Ценовой диапазон на новую Camry варьируется от 24 до 36 тыс. долларов (от 171,8 до 259,8 тыс. юаней).

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 11
29.07.2025 
Фото:ITHome
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
-8