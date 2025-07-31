Полноприводный заменитель Toyota RAV4 совсем скоро появится в России

В РФ в сентябре стартуют продажи кроссовера GAC GS4 с полным приводом

Кроссовер GAC GS4 выйдет на российский рынок с полным приводом, сообщает пресс-служба марки. Начало продаж этой модификации запланировано на сентябрь текущего года. GAC GS4 по размерам и форм-фактору можно считать прямым аналогом Toyota RAV4.

На данный момент в России предлагается версия автомобиля только с передним приводом. Дебют GS4 состоялся весной 2025 года.

На российском рынке кроссовер конкурирует с такими популярными моделями, как Geely Atlas и Chery Tiggo 7 Pro Max, которые уже предлагают полный привод. Стоимость версии GAC GS4 составляет 2 999 000 рублей.

Что касается характеристик, кроссовер оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л.с. и 7-ступенчатой трансмиссией с двумя «мокрыми» сцеплениями. Водителю доступны четыре режима вождения: Eco, Comfort, Sport и индивидуальные настройки.

GAC GS4

Внутри GS4 предлагает цифровую приборную панель, камеры кругового обзора, климат-контроль, 10,1-дюймовый экран мультимедийной системы, зимний пакет и задние парктроники.

Также доступны системы адаптивного круиз-контроля с функцией удержания в полосе, автоматического экстренного торможения, распознавания дорожных знаков, управления дальним светом и ассистента движения в пробках.

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GAC GS4

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Источник: Autonews