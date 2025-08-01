Эти автомобили признаны самыми ненадежными: список длинный

MotorEasy: Nissan Juke стал худшим автомобилем на вторичном рынке в Британии

Кроссовер Nissan Juke текущего поколения стал самым ненадежным автомобилем на вторичном рынке Великобритании, о чем свидетельствуют результаты исследования, проведенного страховой компанией MotorEasy в сотрудничестве с изданием WhatCar среди почти 30 тыс. владельцев автомобилей. Выпускаемый с 2019 года Juke получил наименьший рейтинг надежности – всего 50%.

Nissan Juke

Согласно опросу, с проблемами сталкивались почти 31% владельцев «Жуков», причем 80% поломок приводили к нежизнеспособности автомобилей. Большинство неисправностей было связано с 12-вольтовой батареей, двигателем, а также тормозной системой. 35% поломок устранялись производителем, но 52% владельцев потратили более 1500 фунтов стерлингов (около 163,6 тыс. рублей) на ремонт.

На втором месте среди самых ненадежных автомобилей в Великобритании расположился MG 4, выпускаемый с 2022 года, с рейтингом надежности 63,8%. На поломки жаловались 30% владельцев, при этом проблемы были чаще связаны с электрооборудованием, двигателем и информационно-развлекательной системой.

Замыкает тройку самых проблемных автомобилей электрический хэтчбек Vauxhall Mokka Electric с рейтингом 65,6%. Около 55% владельцев сообщили о поломках, 56% из которых потребовали более недели на устранение. 92% работ были выполнены за счет производителя, но оставшиеся 8% владельцев несли расходы, которые превысили 1500 фунтов стерлингов.

Vauxhall Mokka Electric

Самые ненадежные автомобили

Nissan Juke 2019 г.в. — н.в.,

MG 4 2022 г.в. — н.в.,

Vauxhall Mokka Electric 2020 г.в. — н.в.,

Kia Sportage (дизель) 2016—2021 г.в.,

Mazda CX-60 2022 г.в. — н.в.,

MG ZS Electric 2019 г.в. — н.в.,

Volkswagen Golf (дизель) 2020 г.в. — н.в.,

Vauxhall Corsa Electric 2019 г.в. — н.в.,

Range Rover Evoque 2011—2019 г.в.,

Seat Leon 2020 г.в. — н.в.

Источник: WhatCar