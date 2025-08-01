Популярные китайские грузовики под запретом: как это повлияет на рынок в России?

#
Претензии к ним разные, но формально под запрет попали десятки моделей тягачей марок Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak и и их модификации. На часть машин уже аннулированы ранее выданные ЭПТС, например на 3600 тягачей Dongfeng GX.

В ближайшее время могут появиться аналогичные новости по другим моделям, все зависит от степени и количества нарушений, допущенных импортерами при ввозе техники, отличной от экземпляров, которые изначально предоставляли для сертификации и получении ОТТС.

Какой сегмент рынка занимает эта техника? Насколько были популярны попавшие под запрет машины? Как это отразится на рынке, и кто займет их место?

Андрей Романюк, руководитель отдела продаж автомобилей «ААА Траксервис»:

– Безусловно, грузовики, упомянутые в пресс-релизе Росстандарта, — это лидеры в сегменте бюджетной и доступной коммерческой техники. Их сочетание цены, надежности и сервисной поддержки обеспечило высокий спрос среди перевозчиков из различных отраслей. По итогам первого полугодия 2025 года марки FAW, Foton, Dongfeng и Sitrak суммарно занимают свыше 30% российского рынка тяжелых грузовиков (16+ тонн). Таким образом, фактически каждый третий новый тягач в этом классе – китайский.

Вероятнее всего приостановка выпуска в обращение обозначенных моделей повысит продажи техники российского производства (КАМАЗ, ГАЗ и др), а также марок не попавших под ограничения, импорт которых был произведен без нарушений стандартов сертификации (JAC и др).

Романюк также отметил, что указанные марки крайне популярны в России, и если количество выявленных несоответствий окажется масштабным, то число автомобилей, требующих модернизации для устранения нарушений, может достичь 25–30 тысяч единиц.

01.08.2025 
