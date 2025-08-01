Это самые доступные новые автомобили в России: опубликован свежий рейтинг

Lada Granta признана самым доступным автомобилем на российском рынке

Портал «Автоновости дня» составил рейтинг десяти самых доступных новых автомобилей в России на август 2025 года.

Первую строчку занимает Lada Granta, которая предлагается по цене 750 тыс. рублей в базовой комплектации Standard. На втором месте – трехдверная Lada Niva Legend с ценой от 1,05 млн рублей. Еще одна недорогая модель от АвтоВАЗа – Lada Iskra, стоимость которой начинается от 1,25 млн рублей.

Четвертое место по праву занимает Lada Niva Travel с ценой от 1,31 млн рублей, а на пятой позиции BAIC U5 Plus (от 1,39 млн рублей).

Lada Niva Travel

В топ-10 включены также Lada Vesta (от 1,46 млн рублей), Livan X3 Pro (от 1,48 млн рублей), Changan Alsvin (от 1,5 млн рублей), УАЗ «Хантер» (от 1,51 млн рублей) и Lada Largus (от 1,66 млн рублей).

Источник: Автоновости дня