Популярный кроссовер Toyota получит полностью электрическую версию

Toyota анонсировала Highlander EV: старт продаж намечен на конец 2026 года

Компания Toyota официально подтвердила работу над новым электрическим внедорожником Highlander EV.

Это будет одна из семи полностью электрических моделей, которые компания планирует представить на рынке Соединённых Штатов к середине 2027 года.

Изначально выпуск нового внедорожника планировался на заводе в Индиане, однако Toyota изменила свои производственные планы.

Toyota Highlander
Toyota Highlander
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
Теперь Highlander EV и его трёхрядный аналог с обозначением Grand будут собираться на заводе в Кентукки. Начало производства запланировано на конец 2026 года, а продажи модели намечены на 2027 модельный год. Более крупная версия Grand ожидается ещё раньше – к концу 2025 года.

Электрический Highlander создаётся на фоне увеличивающегося спроса на модель Grand Highlander и общего тренда на крупные SUV. Также стало известно, что Highlander EV будет поддерживать зарядку через разъём NACS, что обеспечит совместимость с инфраструктурой Tesla Supercharger.

Источник: Electrek

Лежнин Роман
Фото:Toyota
01.08.2025 
Фото:Toyota
+10