Подразделение Hyundai рассекретило новый двигатель V8 собственной разработки

Genesis рассекретила новый V8 с двойным турбонаддувом для болида GMR-001

Компания Genesis, являющаяся подразделением Hyundai, представила свой новый восьмицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом, который стал первым V8 этой марки за последние годы.

Данный мотор уже прошёл испытания и установлен на шасси гоночного болида GMR-001, разрабатываемого в сотрудничестве с французской компанией Oreca для участия в гонках на выносливость.

Двигатель создан на основе двух турбированных «четвёрок», которые Hyundai использует в раллийных автомобилях. В сочетании с электромотором он способен развивать мощность до 680 л.с., однако производитель пока не сообщает точные характеристики агрегата.

Несмотря на то, что новый мотор разработан для спортивных целей, в будущем возможно появление его гражданской версии. Предполагается, что такой V8 может быть представлен в одной из моделей премиального суббренда Genesis Magma. Первый настоящий заезд гоночного болида запланирован на август, а на гоночные трассы он выйдет в следующем году.

Источник: CarBuzz