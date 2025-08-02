#
Подразделение Hyundai рассекретило новый двигатель V8 собственной разработки

Genesis рассекретила новый V8 с двойным турбонаддувом для болида GMR-001

Компания Genesis, являющаяся подразделением Hyundai, представила свой новый восьмицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом, который стал первым V8 этой марки за последние годы.

Новый двигатель V8 от Genesis
Новый двигатель V8 от Genesis

Данный мотор уже прошёл испытания и установлен на шасси гоночного болида GMR-001, разрабатываемого в сотрудничестве с французской компанией Oreca для участия в гонках на выносливость.

Двигатель создан на основе двух турбированных «четвёрок», которые Hyundai использует в раллийных автомобилях. В сочетании с электромотором он способен развивать мощность до 680 л.с., однако производитель пока не сообщает точные характеристики агрегата.

Новый двигатель V8 от Genesis
Новый двигатель V8 от Genesis
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Несмотря на то, что новый мотор разработан для спортивных целей, в будущем возможно появление его гражданской версии. Предполагается, что такой V8 может быть представлен в одной из моделей премиального суббренда Genesis Magma. Первый настоящий заезд гоночного болида запланирован на август, а на гоночные трассы он выйдет в следующем году.

Источник: CarBuzz

Лежнин Роман
Фото:Genesis
02.08.2025 
Фото:Genesis
0