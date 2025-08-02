Моторы этого японского бренда массово выходят из строя: подробности

Против Honda подан иск из-за дефектов двигателей в Civic, CR-V и Accord

Против компании Honda был подан новый коллективный иск, в котором утверждается наличие серьезного дефекта в турбированных моторах объемом 1,5 и 2,0 литра, используемых в моделях Honda Civic (2016–2022), CR-V (2017–2022), Accord (2018–2022), а также в Acura RDX (2021–2022) и TLX (2019–2022).

Истцы заявляют, что прокладка головки блока цилиндров подвержена растрескиванию из-за неспособности двигателей справляться с высокой степенью сжатия и температурой. Это может привести к утечке охлаждающей жидкости в цилиндры, что вызывает коррозию, износ и даже полный отказ двигателя.

Одна из истцов, Тиффани Ричардсон, рассказала, что в ее Honda Accord 2018 года дважды за два года заменяли прокладку головки блока цилиндров, что обошлось в $1397 и $1216. Данная проблема также приводит к пропускам зажигания, загрязнению масла и, в некоторых случаях, внезапным остановкам автомобиля, что создает серьезные риски для безопасности.

Honda Accord

Иск утверждает, что Honda была осведомлена о дефекте, но не уведомила владельцев и не предприняла необходимых мер для устранения ситуации.

В иске указано на нарушение гарантийных обязательств, потребительских прав и необоснованное обогащение. Истцы добиваются компенсации за ремонт, снижение стоимости автомобилей и судебные расходы. Жалобы на аналогичные проблемы были направлены в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США, что подтверждает масштабы существующего дефекта. В настоящее время Honda еще не объявила о массовом отзыве своей продукции.

Источник: Carscoops