#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Моторы этого японского бренда массово выходят из строя: подробности

Против Honda подан иск из-за дефектов двигателей в Civic, CR-V и Accord

Против компании Honda был подан новый коллективный иск, в котором утверждается наличие серьезного дефекта в турбированных моторах объемом 1,5 и 2,0 литра, используемых в моделях Honda Civic (2016–2022), CR-V (2017–2022), Accord (2018–2022), а также в Acura RDX (2021–2022) и TLX (2019–2022).

Рекомендуем
Эти изменения ждут водителей в августе 2025 года

Истцы заявляют, что прокладка головки блока цилиндров подвержена растрескиванию из-за неспособности двигателей справляться с высокой степенью сжатия и температурой. Это может привести к утечке охлаждающей жидкости в цилиндры, что вызывает коррозию, износ и даже полный отказ двигателя.

Одна из истцов, Тиффани Ричардсон, рассказала, что в ее Honda Accord 2018 года дважды за два года заменяли прокладку головки блока цилиндров, что обошлось в $1397 и $1216. Данная проблема также приводит к пропускам зажигания, загрязнению масла и, в некоторых случаях, внезапным остановкам автомобиля, что создает серьезные риски для безопасности.

Honda Accord
Honda Accord
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Иск утверждает, что Honda была осведомлена о дефекте, но не уведомила владельцев и не предприняла необходимых мер для устранения ситуации.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

В иске указано на нарушение гарантийных обязательств, потребительских прав и необоснованное обогащение. Истцы добиваются компенсации за ремонт, снижение стоимости автомобилей и судебные расходы. Жалобы на аналогичные проблемы были направлены в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США, что подтверждает масштабы существующего дефекта. В настоящее время Honda еще не объявила о массовом отзыве своей продукции.

Источник: Carscoops

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 3371
02.08.2025 
Фото:Honda
Поделиться:
Оцените материал:
0