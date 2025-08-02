#
26 августа
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
26 августа
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
26 августа
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Прибыль еще одного немецкого концерна рухнула более чем на четверть

BMW отчиталась о падении прибыли на 29% за первое полугодие 2025 года

По итогам первого полугодия 2025 года немецкий автомобильный концерн BMW зафиксировал снижение прибыли более чем на четверть.

Эти изменения ждут водителей в августе 2025 года

Согласно данным компании, за шесть месяцев прибыль составила €4 млрд, что на 29% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на это, BMW продолжает получать прибыль третий год подряд. Общий объем продаж снизился на 8% и составил €67,7 млрд.

На данный момент немецкие автокорпорации находятся в кризисной ситуации: прибыль Audi уменьшилась на треть, а у Mercedes-Benz она упала более чем вдвое.

Источник: Газета.Ru

Фото:Unsplash
02.08.2025 
Фото:Unsplash
