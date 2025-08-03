Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Эти изменения ждут водителей в августе 2025 года

С августа в России вступают в силу изменения, которые затронут как автомобилистов, так и рынок транспортных средств. Они коснутся утилизационного сбора, условий автокредитования и даже качества связи на трассах.

Минздрав опроверг скорый перевод справок для водителей в цифровой вид

С 1 августа 2025 года процесс медицинского обследования водителей и форма медицинских заключений останутся прежними. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов прокомментировал информацию из СМИ о том, что с августа текущего года водители начнут получать медицинские справки формы 003/ву в электронном виде, а также что прохождение комиссии будет означать получение только QR-кода и номера справки.

Лада Искра получит новый мощный мотор

АВТОВАЗ планирует оснастить модель Lada Iskra новым 120-сильным двигателем, который будет заимствован от кроссовера Azimut. В следующем году ожидается появление нового форсированного 16-клапанного атмосферного двигателя объемом 1,6 литра, мощностью 120 л.с., который, вероятнее всего, будет сочетаться с шестиступенчатой механикой и вариатором.

Китайские грузовики четырех популярных марок попали под запрет в России

В конце июля 2025 года Росстандарт принял решение о приостановке действия сертификатов соответствия для целого ряда моделей китайских грузовых автомобилей. Под ограничения попали популярные в России марки Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, включая как готовые автомобили, так и шасси для последующей комплектации.

Российский бренд презентовал новый мотоцикл с коляской

Производитель мотоциклов Урал представил анонс новой модели Ural 500, которая будет собираться в Китае с использованием двигателя Zonsen с жидкостным охлаждением объемом 446 куб. см. Изготовление осуществит доверенный партнер компании — производственная фирма Yingang.