Не попадайтесь на уловки: как проверить авто на предмет залога перед покупкой

ФНП: машина попадает под залог, когда человек берет автокредит на ее покупку

Чаще всего автомобиль оказывается в залоге, когда человек берет автокредит для его приобретения.

Непогашенный долг и обременение на транспортном средстве не мешают его продаже и не создают препятствий для регистрации в ГАИ. Об этом 31 июля сообщили в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

«При этом к новому владельцу переходят финансовые обязательства предыдущего собственника. Если последний перестанет выплачивать кредит, банк обратится к новому владельцу. Придется вернуть или деньги, которые должен другой человек, или само авто», – отметили в организации.
Поэтому перед покупкой автомобиля следует проверить его через публичный залоговый реестр нотариата, доступный на портале ФНП.

Для проверки нужно ввести VIN, ПИН-код, номер шасси или кузова машины. Альтернативно можно проверить продавца через поиск «по информации о залогодателе. Если имущество находится в реестре с активным статусом, это означает, что на него наложено обременение и его покупать небезопасно.

Если система выдает отсутствие данных или сведения о снятии залога – сделка безопасна. Сервис доступен всем желающим бесплатно, пояснили в ФНП.

Также можно получить выписку из реестра у нотариуса в офисе или онлайн. Если автомобиль находился в залоге, но информация о нём не была предоставлена залогодержателем, все дополнительные риски несет новый покупатель. В этом случае добиться возврата заложенного имущества, проданного добросовестному покупателю, практически невозможно.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ раскрыл интересную особенность трансмиссии новой Lada Iskra.

Источник: «Известия»

Ушакова Ирина
Фото:Pexels
03.08.2025 
Фото:Pexels
