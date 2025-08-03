Как защитить двигатель от перегрева в жару? Вот несколько дельных советов

Автоэксперт Лигачев дал советы по предотвращению перегрева двигателя в жару

Перегрев двигателя в жаркую погоду – актуальная проблема для многих водителей.

Рекомендуем Эти изменения ждут водителей в августе 2025 года

Автоэксперт Константин Лигачев поделился советами по предотвращению этой ситуации. Он рекомендует начинать подготовку машины еще весной.

В конце весны стоит провести промывку радиаторов для обеспечения нормального воздушного потока, что поможет охладить двигатель в зной.

Если же двигатель все-таки перегреется, Лигачев советует включить печку на максимальную мощность и открыть окна. Это позволит вывести тепло, и водитель сможет доехать до ближайшей станции технического обслуживания.

Основной причиной перегрева, по словам эксперта, является неправильное обслуживание автомобиля. Важно следовать рекомендациям дилера, регулярно промывать радиаторы, контролировать уровень охлаждающей жидкости и соблюдать установленные производителем сроки ее замены.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Татар-информ