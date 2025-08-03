#
Как защитить двигатель от перегрева в жару? Вот несколько дельных советов

Автоэксперт Лигачев дал советы по предотвращению перегрева двигателя в жару

Перегрев двигателя в жаркую погоду – актуальная проблема для многих водителей.

Основной причиной перегрева, по словам эксперта, является неправильное обслуживание автомобиля. Важно следовать рекомендациям дилера, регулярно промывать радиаторы, контролировать уровень охлаждающей жидкости и соблюдать установленные производителем сроки ее замены.

Источник: Татар-информ

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 571
03.08.2025 
Фото:Depositphotos
