#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Это одни из самых надежных корейских кроссоверов — список из трех моделей

Эксперт Житнухин выделил 3 надежных корейских кроссовера по цене до 3 млн рублей

Если вы имеете бюджет в 3 миллиона рублей и хотите купить корейский кроссовер, стоит обратить внимание на Kia Sportage четвертого поколения, Hyundai Tucson третьего поколения и вторую генерацию Hyundai Creta. Такой совет дал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Рекомендуем
Раритет или автохлам: как будут избавлять от старых машин наши дороги

Эксперт рекомендует третий Hyundai Tucson благодаря его надежной автоматической коробке передач, которая считается одной из лучших в своем классе, а также неплохому базовому оснащению, включающему камеру заднего вида, подогрев сидений и климат-контроль.

Также стоит рассмотреть Kia Sportage четвертого поколения, который славится проверенными моторами. По словам Житнухина, надежными будут 2,0-литровые атмосферники мощностью 150 л.с. и дизель мощностью 185 л.с., которые работают с классическим 6-ступенчатым автоматом.

Kia Sportage
Kia Sportage
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Он отметил, что оба двигателя и коробки передач остаются в хорошем состоянии даже после пробега в 100 тыс. километров.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Что касается Hyundai Creta второго поколения, которая выпускается с февраля прошлого года на заводе в Санкт-Петербурге под брендом Solaris, Житнухин выделяет ее атмосферный мотор объемом 1,6 литра и классический автомат. Он также отметил крепкую подвеску и продуманную электронику этой модели.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Kia | Hyundai
Количество просмотров 76813
04.08.2025 
Фото:Unsplash | Kia | Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0