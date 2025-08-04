Это одни из самых надежных корейских кроссоверов — список из трех моделей
Если вы имеете бюджет в 3 миллиона рублей и хотите купить корейский кроссовер, стоит обратить внимание на Kia Sportage четвертого поколения, Hyundai Tucson третьего поколения и вторую генерацию Hyundai Creta. Такой совет дал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.
Эксперт рекомендует третий Hyundai Tucson благодаря его надежной автоматической коробке передач, которая считается одной из лучших в своем классе, а также неплохому базовому оснащению, включающему камеру заднего вида, подогрев сидений и климат-контроль.
Также стоит рассмотреть Kia Sportage четвертого поколения, который славится проверенными моторами. По словам Житнухина, надежными будут 2,0-литровые атмосферники мощностью 150 л.с. и дизель мощностью 185 л.с., которые работают с классическим 6-ступенчатым автоматом.
Он отметил, что оба двигателя и коробки передач остаются в хорошем состоянии даже после пробега в 100 тыс. километров.
Что касается Hyundai Creta второго поколения, которая выпускается с февраля прошлого года на заводе в Санкт-Петербурге под брендом Solaris, Житнухин выделяет ее атмосферный мотор объемом 1,6 литра и классический автомат. Он также отметил крепкую подвеску и продуманную электронику этой модели.
Источник: Автоновости дня