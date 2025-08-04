Это одни из самых надежных корейских кроссоверов — список из трех моделей

Эксперт Житнухин выделил 3 надежных корейских кроссовера по цене до 3 млн рублей

Если вы имеете бюджет в 3 миллиона рублей и хотите купить корейский кроссовер, стоит обратить внимание на Kia Sportage четвертого поколения, Hyundai Tucson третьего поколения и вторую генерацию Hyundai Creta. Такой совет дал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Hyundai Tucson

Эксперт рекомендует третий Hyundai Tucson благодаря его надежной автоматической коробке передач, которая считается одной из лучших в своем классе, а также неплохому базовому оснащению, включающему камеру заднего вида, подогрев сидений и климат-контроль.

Также стоит рассмотреть Kia Sportage четвертого поколения, который славится проверенными моторами. По словам Житнухина, надежными будут 2,0-литровые атмосферники мощностью 150 л.с. и дизель мощностью 185 л.с., которые работают с классическим 6-ступенчатым автоматом.

Kia Sportage

Он отметил, что оба двигателя и коробки передач остаются в хорошем состоянии даже после пробега в 100 тыс. километров.

Hyundai Creta

Что касается Hyundai Creta второго поколения, которая выпускается с февраля прошлого года на заводе в Санкт-Петербурге под брендом Solaris, Житнухин выделяет ее атмосферный мотор объемом 1,6 литра и классический автомат. Он также отметил крепкую подвеску и продуманную электронику этой модели.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автоновости дня