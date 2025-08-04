#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Российские умельцы собрали мотор с квадратными поршнями — завелся ли он?

Блогеры с канала Garage 54 показали работу двигателя с квадратными поршнями

YouTube-канал Garage 54 из Новосибирска вновь удивил зрителей, создав двигатель с действительно квадратными поршнями, установленными в соответствующие цилиндры.

Рекомендуем
Раритет или автохлам: как будут избавлять от старых машин наши дороги

Для точной обработки камеры сгорания блогеры использовали электроэрозионное оборудование (EDM). Поршни были изготовлены с небольшим сужением, чтобы избежать заклинивания при нагреве. Для уплотнения выбрали резиновые кольца, так как стандартные компрессионные кольца не могли обеспечить герметичность в углах.

Первоначально мотор не завелся из-за недостатка компрессии, однако после ряда доработок, шлифовки и добавления уплотнителей двигатель заработал, вышел на холостые обороты и даже передавал крутящий момент на колеса.

Двигатель с квадратными поршнями
Двигатель с квадратными поршнями
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

В процессе работы из выхлопной трубы стал валить дым, резина начала плавиться, а поршни терлись о стенки.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Практической пользы от такого двигателя нет, однако эксперимент наглядно продемонстрировал, почему цилиндры обычно делаются круглыми. Квадратная форма концентрирует нагрузку в углах, нарушает теплоотвод и почти не герметизируется.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:YouTube
Количество просмотров 306
04.08.2025 
Фото:YouTube
Поделиться:
Оцените материал:
0