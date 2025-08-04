Российские умельцы собрали мотор с квадратными поршнями — завелся ли он?

Блогеры с канала Garage 54 показали работу двигателя с квадратными поршнями

YouTube-канал Garage 54 из Новосибирска вновь удивил зрителей, создав двигатель с действительно квадратными поршнями, установленными в соответствующие цилиндры.

Для точной обработки камеры сгорания блогеры использовали электроэрозионное оборудование (EDM). Поршни были изготовлены с небольшим сужением, чтобы избежать заклинивания при нагреве. Для уплотнения выбрали резиновые кольца, так как стандартные компрессионные кольца не могли обеспечить герметичность в углах.

Первоначально мотор не завелся из-за недостатка компрессии, однако после ряда доработок, шлифовки и добавления уплотнителей двигатель заработал, вышел на холостые обороты и даже передавал крутящий момент на колеса.

Двигатель с квадратными поршнями

В процессе работы из выхлопной трубы стал валить дым, резина начала плавиться, а поршни терлись о стенки.

Практической пользы от такого двигателя нет, однако эксперимент наглядно продемонстрировал, почему цилиндры обычно делаются круглыми. Квадратная форма концентрирует нагрузку в углах, нарушает теплоотвод и почти не герметизируется.

Источник: YouTube