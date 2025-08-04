Эти 30-летние иномарки больше всего любят в России: список из 10 моделей

«Автостат» перечислил 10 авто старше 30 лет, которые чаще всего покупают в РФ

В первом полугодии 2025 года на рынке подержанных автомобилей сменили владельцев 2,73 миллиона машин, среди которых 111 тысяч составили автомобили возрастом свыше 30 лет.

Об этом сообщил Сергей Целиков, гендиректор аналитического агентства «Автостат», в своем Telegram-канале.

По его информации, 37% из этой категории составляют автомобили марки Lada, в то время как 53% – иномарки. Наибольшее представительство среди подержанных иномарок старше 30 лет у марки Toyota, которая занимает почти четверть (23%) данного сегмента.

Наиболее распространенными моделями среди иномарок старше 30 лет, купленных россиянами, стали Volkswagen Passat, Toyota Corolla, Toyota Carina, Audi 80 и Toyota Corona.

Во второй пятерке лидеров оказались Toyota Mark, Audi 100, Volkswagen Golf, Mercedes-Benz E-Class и Toyota Sprinter.

Источник: Сергей Целиков - Автостат